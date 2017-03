Cmhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülkelerin çıkarları için istikrarımızı tehlikeye atamayız"

Pakistan, 1 Mart () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Bölgeye yabancı ülkelerin çıkarları için istikrarımızı tehlikeye atamayız. Öncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen gibi yerlerdeki fitne ateşini söndürmeliyiz, akan kanı durdurmalıyız" dedi. Erdoğan, "Mevcut rakamlar potansiyelimizi yeterince harekete geçiremediğimizi ortaya koyuyor. Ülkeler arasında ticaretin artması için hava, kara ve deniz yolu ulaşımının kalitesini artırmalıyız. Her türlü ticari gelişimine ülkem hazır. 2023 vizyonuna çok önem veriyoruz. Bugün teşkilatın her yıl birçok konuda toplantılar yaptığımızı ancak somut projelerde yeterince mesafe alamadığımızı görüyoruz. Teşkilatı sahiplenme konusunda da bazı sorunlarımız var. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Burada sorunları aşacağımıza inanıyorum. Zirvenin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inanıyorum" dedi. "Her ne kadar bu toplantı bir ekonomik işbirliği zirvesi olsa da asıl çerçevesi siyasettir, siyasi yaklaşımdır" diyen Erdoğan, "Adımlarımızı atarken siyaseti bir kenara koymamız mümkün değildir. Birçok ülkemizin sıkıntıları var. Afganistan'ın, Azerbaycan'ın sıkıntıları var. Dağlık-Karabağ sorunu var. 20 yılı aşkın süredir devam eden görüşme bir neticeye ulaşamadı. Burada gerek ekonomi gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak adımlarımızı kararlılıkla atmalıyız. Ermenistan'ın işgalci tavrını hep birlikte, her türlü uluslararası toplantıda dillendirmek durumundayız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleri sebebiyle Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Bölgeye yabancı ülkelerin çıkarları için istikrarımızı tehlikeye atamayız. Öncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen gibi yerlerdeki fitne ateşini söndürmeliyiz, akan kanı durdurmalıyız. Haksız bir izolasyona tabi tutulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizle dayanışmamızı arttırmamız lazım" GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------- Erdoğan'ın konuşması Liderlerin konuşmalarından bölümler