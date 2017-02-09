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Clooney Ailesi ikiz bebek bekliyor
Syriana sinema filmiyle 2006 yılında Oskar ödülü kazanan Hollywood aktörü George Clooney 2017 yılında ikiz bebek babası olacak. Lübanan kökenli İngiliz eşi Avukat Amal Clooney ikiz bebek annesi olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2014 yılında...
09 Şubat 2017 Perşembe 12:34
Syriana sinema filmiyle 2006 yılında Oskar ödülü kazanan Hollywood aktörü George Clooney 2017 yılında ikiz bebek babası olacak. Lübanan kökenli İngiliz eşi Avukat Amal Clooney ikiz bebek annesi olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2014 yılında Venedik’te evlenen çiftin ikiz bebeklerinin cinsiyeti henüz açıklanmadı. Avrupa basını Clooney ailesin bu yıl dünyaya gelecek ikiz bebeklerini şimdiden konuşmaya başladı.
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