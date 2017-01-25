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Çipras: Seçimler zamanında ve ülke krizden çıktıktan sonra yapılacak

Io Chokona / Atina, 25 Ocak () – Aleksis Çipras, SYRİZA’nın seçimleri kazanıp Yunan hükumetinin başına geçmesinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Efimerida ton Syntakton gazetesine verdiği demeçte “Anlaştıklarımızın dışında bir...

Çipras: Seçimler zamanında ve ülke krizden çıktıktan sonra yapılacak

Io Chokona / Atina, 25 Ocak () – Aleksis Çipras, SYRİZA’nın seçimleri kazanıp Yunan hükumetinin başına geçmesinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Efimerida ton Syntakton gazetesine verdiği demeçte “Anlaştıklarımızın dışında bir euroluk ek vergi yasası bile çıkarmayacağız, özellikle program bittikten sonraki süreçte. Bu bir hükumet meselesi değil, bir ülkenin ve halkının öz saygısıyla ilgilidir” dedi. Ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Mitsotakis için “Instagram üzerinden muhalefet yapmayı tercih ediyor” diyen Çipras “Gecikmeler için bütün sorumluluğu Yunan hükumetinin üstüne atarak İMF’nin haklı olduğunu kabul eder gibi görünüyor. Onların tüm isteklerini yerine getirmemizi istiyor, ama biz böyle düşünmüyoruz” dedi. Hiçbir zaman Yunanistan’ın Euro bölgesinden çıkmasından yana olmadığını vurgulayan Yunan Başbakanı, bunun bir düşüncesizlik olduğunu ve gerçek bir ihanetle eşdeğer saydığını söyledi. Erken seçim senaryoları dair soruya ise "Seçimler bizi korkutmuyor, ancak şimdi zamanı değil. Hem, anketler bizi daima geride gösterirken, seçimleri kazanan biz olduk. Seçimler zamanında ve ülke krizden çıktıktan sonra yapılacak” dedi.

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