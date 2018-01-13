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“Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın yöntemi konuşmak”

İstanbul, 12 Ocak () – Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr Teodora Elvira Wi, cinsel ilişki hakkında konuşma hakkındaki tabuları yıkmanın sağlık açısından önemli olduğunu söyledi. Dünya üzerinde cinsel yolla bulaşan dört hastalığın,...

“Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmanın yöntemi konuşmak”

İstanbul, 12 Ocak () – Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr Teodora Elvira Wi, cinsel ilişki hakkında konuşma hakkındaki tabuları yıkmanın sağlık açısından önemli olduğunu söyledi.
Dünya üzerinde cinsel yolla bulaşan dört hastalığın, klamidya, bel soğukluğu, frengi ve trikomonas, yılda tahmini olarak 357 milyon kez bulaştırıldığı ve bu hastalıkların kısırlık, düşük ve rahim ağzı kanseri gibi sağlık problemlerine yol açtığını söyleyen Dr Wi, cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemenin yolu olarak cinsellik hakkında konuşmaktan geçtiğini öne sürdü.
Dr Wi, dünyada üç dakikada iki bin hastalığın cinsel yolla bulaştığını, 2016 yılında sadece ABD’de cinsel yolla bulaşan hastalıkların tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ve günde bir milyon hastalığın cinsel ilişki esnasında bulaştığını söyledi.
Cinsel yolla bulaşan hastalıkların diğer hastalıklardan ayrı tutulmaması gerektiğini ifade eden Dr Wi, Boğazımız ağrıdığında doktora gitmekten çekinmiyorsak, neden cinsel yolla bulaşan hastalıkları saklamaya çalışıyoruz?” dedi.
Cinsel hastalıkların sandığımızdan çok daha yaygın olduğunu ve bu hastalıklara gereken önem verilmediği takdirde problem daha da büyüyeceğini söyleyen, Dr Wi,”Cinsel yolla bulaşan hastalıklar kısırlık, yeni doğan ölümleri ve rahim ağzı kanseri gibi sonuçlar doğurabiliyor” dedi.
Dr Wi, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için, iyi bir cinsel eğitim ve cinsellik ve c,nsel sağlık hakkında diyaloğa açık olmanın önemli olduğunu kaydetti.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

- Dr Teodora Elvira Wi'nin konuşması

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