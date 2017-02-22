Çin’in yarısında kuş gribi vakası görüldü

Sadi Kaymaz / Pekin, 22 Şubat () - Çin'deki eyaletlerin yarısında geçen ay H7N9 virüsünün yol açtığı kuş gribi vakası görüldü.

Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu'nun bu hafta düzenlediği bir konferansta edinilen bilgiye göre, ocak ayında ülkedeki 31 eyalet ya da eyalet düzeyindeki idari birimden 16'sında kuş gribi vakası görüldü.

Kuş gribi virüsüne karşı ülke çapında önlemlerin tartışıldığı konferansta, durumun kontrol altında bulunduğu, ancak yeterli önlem alınmadığı takdirde salgının daha fazla yayılabileceği uyarısı dile getirildi.

Resmi haber ajansı Xinhua'ya göre, ocak ayında 192 adet H7N9 tipi kuş gribi vakası tespit edildi. Vakaların 79'u ölümle sonuçlandı. 17 Şubat itibariyle bu ay içinde kaydedilen vaka sayısı 77 oldu.

H7N9 türü ilk kez 2013 yılında Çin'de tespit edilmişti. Virüsün insanlara genellikle canlı kümes hayvanları ya da kuş pazarlarından bulaştığı biliniyor. Kanatlı hayvan satışının yapıldığı halk pazarları Çin'in özellikle güneyinde yaygın.

Dünya Sağlık Örgütü, vakalara ilişkin olarak geçen ay yayımladığı raporda, H7N9 ve benzeri tür virüslerden kaynaklı halk sağlığı risk seviyesinin değişmediğini, hayvandan insana bulaşmaların muhtemelen süreceğini, fakat insandan insana bulaşma riskinin hala düşük olduğunu kaydetmişti.



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