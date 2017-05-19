Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: Bu kış bin 100 mağara ve sığınaklarını etkisiz hale getirdik
Bakan Soylu, teröre vurulan darbe...
Derin Tarih dergisine toplatma kararı
Derin Tarih dergisine toplatma
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı

Çin’den yoksul öğrencilere üniversite imkanı

Deniz Ali Yürürdurmaz / Pekin, 19 Mayıs () – Çin’de iyi üniversitelere girme şansı olmayan yoksul öğrencilere yeni bir umut doğdu. Çin’in yüksek eğitim sistemine yapılan değişiklikle daha önce sadece zenginlere tanınan üniversite...

Çin’den yoksul öğrencilere üniversite imkanı

Deniz Ali Yürürdurmaz / Pekin, 19 Mayıs () – Çin’de iyi üniversitelere girme şansı olmayan yoksul öğrencilere yeni bir umut doğdu. Çin’in yüksek eğitim sistemine yapılan değişiklikle daha önce sadece zenginlere tanınan üniversite imkanları şimdi kırsal bölgedeki yoksul öğrencilere de sunuluyor.
Çin Eğitim Bakanlığı (Chinese Ministry of Education) 14 Nisan 2017 tarihinde verdiği talimatla, ülkenin önde gelen üniversitelerinden 2017 yılında kırsal kesimden yüzde 10 daha fazla yoksul öğrenci kayıt etmelerini istedi.
Üniversitelere söz konusu yoksul öğrenci kaydı, son senelerdeki birçok politikanın sonuncusu. 2014’te kırsal bölgelerdeki öğrenciler testlerde daha az puanl almalarına rağmen üniversitelere kabul edilmişti. 2015’teki başka bir programla ise yoksul olan kırsal kesimden 183 bin öğrenci üniversitelerde yer bulmuştu.
Bazı üniversiteler kayıt işlemlerini daha erişilebilir hale getirirken bazıları da yoksul öğrencilere finans desteği ve burs programları başlattı.
Çin Hükümeti ayrıca Çin’in kırsal bölgelerinde eğitim seviyesini arttırmak için de çaba gösteriyor. Çin, kırsal bölgelere kaliteli öğretmen çekmek için yüksek maaşlar sunuyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246