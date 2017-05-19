Çin’den yoksul öğrencilere üniversite imkanı

Deniz Ali Yürürdurmaz / Pekin, 19 Mayıs () – Çin’de iyi üniversitelere girme şansı olmayan yoksul öğrencilere yeni bir umut doğdu. Çin’in yüksek eğitim sistemine yapılan değişiklikle daha önce sadece zenginlere tanınan üniversite imkanları şimdi kırsal bölgedeki yoksul öğrencilere de sunuluyor.

Çin Eğitim Bakanlığı (Chinese Ministry of Education) 14 Nisan 2017 tarihinde verdiği talimatla, ülkenin önde gelen üniversitelerinden 2017 yılında kırsal kesimden yüzde 10 daha fazla yoksul öğrenci kayıt etmelerini istedi.

Üniversitelere söz konusu yoksul öğrenci kaydı, son senelerdeki birçok politikanın sonuncusu. 2014’te kırsal bölgelerdeki öğrenciler testlerde daha az puanl almalarına rağmen üniversitelere kabul edilmişti. 2015’teki başka bir programla ise yoksul olan kırsal kesimden 183 bin öğrenci üniversitelerde yer bulmuştu.

Bazı üniversiteler kayıt işlemlerini daha erişilebilir hale getirirken bazıları da yoksul öğrencilere finans desteği ve burs programları başlattı.

Çin Hükümeti ayrıca Çin’in kırsal bölgelerinde eğitim seviyesini arttırmak için de çaba gösteriyor. Çin, kırsal bölgelere kaliteli öğretmen çekmek için yüksek maaşlar sunuyor.