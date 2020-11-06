Çin’den ABD seçimi yorumu: Sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını diliyoruz

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng, bugün düzenlenen basın brifinginde, ABD başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Oy sayımının sürdüğünü kaydeden Le, seçimin sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirilmesi arzusunu dile getirdi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Le şunları söyledi:



Çin’in Çin-ABD ilişkilerine dair tutumu her zaman olduğu gibi açıktır. Çin ile ABD arasında fikir ayrılıkları olsa da, iki ülke arasında geniş kapsamlı ortak çıkarlar ve işbirliği alanı da vardır. Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini sürdürmek ve teşvik etmek, Çin ve Amerikan halklarının temel çıkarlarına uygundur ve aynı zamanda uluslararası toplumun ortak beklentisidir. Yeni seçilecek ABD yönetiminin iki ülkenin ilişkilerinin doğru bir yolda ilerlemesi amacıyla, Çin’le çatışmaya girmemesi, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp karşılıklı saygı, işbirliği ve ortak kazanç ilkelerini desteklemesini arzu ediyoruz.