Çin’deki Yulin Festivali’nde köpek eti satışı yasaklandı

Deniz Ali Yürürdurmaz, PEKİN () - Çin'in Yulin şehrinde gerçekleştirilen ve her sene binlerce kedi ve köpeğin katledildiği Çin’in yıllık köpek eti festivalinde köpek eti satışları yasaklandı.

Yasak, festivalden bir hafta önce, 15 haziran tarihinde, yürürlüğe girecek. Yasağı ihlal edenlere 100 bin Yuan (14.500 dolar) para ve hapis cezası öngörülüyor.

Her yıl gerçekleştirilen ve geniş uluslararası ve yerel tepki gören festivalde 10 gün boyunca yaklaşık 10 bin kedi ve köpeğin öldürülüp yendiği tahmin ediliyor.

Çin, Güney Kore ve birçok Güney Asya ülkesinde köpek eti yemek neredeyse 500 yıllık bir gelenek. Bu ülkelerde köpek eti yemenin yaz aylarında sıcağı savmaya yardımcı olduğuna inanılıyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşları Duo Duo Animal Project ve Humane Society International köpek etine getirilen bu yasağın restoranların, sokak tezgahlarının ve marketlerin köpek eti satışını engelleyeceğini bildirdi.

Festivalin yerel özel işletmeler tarafından gerçekleştirildiğini belirten yerel resmi görevliler ise yerel hükümetin festivale başlangıçtan beri destek vermediğini ifade ediyor.

Yulin Festivali 2010 yılında kârlarını arttırmak isteyen köpek eti tüccarları tarafından başlatıldı.

Yulinli yerliler ve satıcılar hayvanların “insancıl bir şekilde öldürüldüğünü” söylese de festivali eleştirenler, hayvanların vahşice ve bazen dövülüp katledildiğini veya canlı canlı pişirildiğini vurguluyor.

Sivil toplum kuruluşu Stop Yulin Forever’a göre bir çok köpek festival öncesi başka şehirlerden dar kafeslerde ve sağlıksız koşullarda getiriliyor, bu nedenle hastalık bulaşma riski artıyor, ayrıca yolculuk sırasında köpeklere günlerce su ve yemek verilmiyor. Festival öncesi dar kafeslerde tutulan hayvanların bazılarının tasmalı olduğunun fotoğraflara yansıması da bu hayvanların sahipli olduğuna işaret ediyor.

Sivil toplum kuruluşları Human Society International, Duo Duo Animal Project, RaiseUrPaw, Care2 ve Avaaz köpek etine yasak getirilmesini içeren 11 milyon imzalı dilekçeyi geçen yıl Pekin’deki yerel Yulin hükümet yetkililerine vermişti.

Dünya Sağlık Organizasyonu’na (WHO) göre köpek eti halk sağlığına karşı bir tehdit oluşturuyor. WHO, köpek eti yemenin kuduz ve kolera gibi hastalıkları yaygınlaştırdığını belirtiyor.