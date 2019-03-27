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Çin’deki patlamada hayatını kaybedenler anıldı

Çin () –Çin’in Jiangsu eyaletinde kimyasal fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, bugün tören ile anıldı. Geçtiğimiz Çarşamba günü, Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal fabrikada meydana gelen patlama 78 kişinin...

Çin’deki patlamada hayatını kaybedenler anıldı

Çin () –Çin’in Jiangsu eyaletinde kimyasal fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, bugün tören ile anıldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü, Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal fabrikada meydana gelen patlama 78 kişinin ölümüne, 600 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu. Yerel medya, bugün 200 devlet yetkilisinin, arama ve kurtarma çalışanlarının, polis ve hayatını kaybedenlerin ailelerinin bir araya gelerek anma töreni düzenlediğini duyurdu. Tören, patlamanın olduğu yerde yapıldığı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğu belirtildi.

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