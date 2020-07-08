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Çin’de yerel vaka sayısı ‘sıfırlandı’, 7 yeni vaka yurtdışı kaynaklı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu son 24 saatte ülkede 7 yeni vaka tespit edildiğini, vakaların 7'sinin de yurt dışından geldiğini açıkladı.
DIŞ HABERLER 08.07.2020, 13:39 Murat Aydın
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu son 24 saatte ülkede 7 yeni vaka tespit edildiğini, vakaların 7'sinin de yurt dışından geldiğini açıkladı. Çin’in ana kesiminde 6’sının durumu ağır olmak üzere 390 hastanın tedavisi sürüyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen kişi sayısı 78 bin 548’e yükselirken, toplam can kaybı da 4 bin 634 olarak kayda geçti.
Çin’de tespit edilen toplam vaka sayısı 83 bin 572'ye ulaştı. 6 şüpheli vaka halen tıbbi gözetim altında tutuluyor. Çin’in ana kesiminde dün 6 asemptomatik vaka daha tespit edildi. 117 asemptomatik vaka ise halen müşahede altında. Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri ile Taiwan bölgesinde toplam vaka sayısı bin 794 oldu.
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