Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı

Çin () – Çin’de bir tur otobüsü alev aldı. Olayda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay, Çin’in Hunan bölgesinde yer alan Changde şehrindeki bir otoyolda yerel saat ile 19:15 civarında meydana geldi. 53 yolcu, 2 şoför ve bir tur görevlisinin bulunduğu otobüsün alev alması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 2 şoför gözaltına alındı ve otobüste çıkan yangının nedeni ise araştırılıyor.