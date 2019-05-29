Çin’de şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu

Çin () – Çin’in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang bölgesinde şiddetli yağışlar 7 kişinin ölümüne neden oldu.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, Çin’in güneyinde bulunan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve 2 kişi de kayıp. Şiddetli yağışların bölgede 200 bin kişiyi etkilediği belirtildi. Haberde, bölgede heyelan ve sel meydana geldiği belirtilirken; 185 evin yerle bir olduğuna, birçok yapıda maddi hasar oluştuğuna, tarım arazilerinin zarar gördüğüne ve yaklaşık 9 bin kişinin de güvenli yerlere yerleştirildiğine yer verildi. Ayrıca bölgede, halka çadır, yorgan ve giysi gibi çeşitli yardım malzemesi dağıtıldığı bilgisi de yer aldı.