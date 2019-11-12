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Çin’de ısıtmalı yatağın patlama anı kamerada
Çin’de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda, yaralanan olmadı. Olay, Çin’in Hebei bölgesindeki Tangshan kentindeki bir evde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen...
DIŞ HABERLER 12.11.2019, 12:55
Çin’de bir evde elektrikle ısıtmalı yatak patladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda, yaralanan olmadı.
Olay, Çin’in Hebei bölgesindeki Tangshan kentindeki bir evde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evinde oturduğu sandalyede televizyon izleyen kadının arkasındaki elektrikle ısıtmalı yatağın aniden patladığı görüldü. Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın korkarak odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini bildirdi.
Olay, Çin’in Hebei bölgesindeki Tangshan kentindeki bir evde meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evinde oturduğu sandalyede televizyon izleyen kadının arkasındaki elektrikle ısıtmalı yatağın aniden patladığı görüldü. Patlama sırasında yatağın iç kısmından alevler çıktığı ve odanın dumanla kaplandığı görüntülere yansırken, kadın korkarak odadan kaçtı. Yerel medya, yatağın elektrik arızası sonucu patlamış olabileceğini bildirdi.
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