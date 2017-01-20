Çin’de büyüme son 26 yılın en düşüğü

Sadi Kaymaz / Pekin, 20 Ocak () - Çin hükumeti ekonomide geçen yıl yüzde 6,7 büyüme kaydedildiğini bildirdi. Oran, son 26 yılın en düşüğü oldu. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, gayri safi yurtiçi hasılanın 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 6,8 büyüdüğünü açıkladı. İlk üç çeyrekte art arda yüzde 6,7 oranında büyümeler gerçekleştiren ekonomi, böylece 2016'yı ortalama yüzde 6,7’yla tamamladı. Ekonomistler, son 5 yılda ivme kaybeden ekonominin emlak ve altyapı yatırım harcamaları sayesinde bir miktar toparlandığına ve istikrar belirtileri gösterdiğine işaret ediyor. Sabit yatırım harcamalarında yüzde 8,1 yükseliş bu doğrultuda dikkat çekerken, perakende harcamalarında yüzde 10,4 düzeyinde genişleme hükumetin yüzünü güldürdü. Çin hükumeti, geçtiğimiz 30 yılda sabit sermaye ve ihracata dayalı olarak kalkınan ülkede tüketim ağırlıklı büyümeye geçiş hedefliyor. Öte yandan, hafta başında küresel görünüm raporunu güncelleyen Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in 2017 yılında yüzde 6,5 büyüyeceğini tahmin etti. Kuruluşun bir önceki tahmini yüzde 6,2 idi.