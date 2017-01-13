Çin ve Rusya, Pasifik’te artan ABD askeri varlığından rahatsız

Edip Sönmez / İstanbul, 13 Ocak, () – Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kuzey Kore tehdidi gerekçesiyle Güney Kore’ye THAAD (Bölgesel Yüksek İrtifa Hava Savunması) füze sistemlerini kurmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Çin’in devlet ajansı Xinhua’nın haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD’nin kasım ayında Güney Kore’ye yerleştirmeye başladığı THAAD füze sistemlerini “Çin’in güvenlik çıkarlarına karşı ciddi bir tehdit” olarak tanımladı ve “bölgedeki stratejik dengeleri bozacağını” açıkladı.

Çin Uluslararası Çalışmalar Kurumu Başkanı Victor Gao da, THAAD füzelerinin geniş menzilinden dolayı, “Çin ve Rusya’nın ortak pozisyon almaları doğal ve mantıklı” açıklamasını yaptı.

Rus Dışişleri: ‘ABD, Pasifik’teki Stratejik Dengeyi Bozacak’

Rusya ve Çin, ABD’nin Pasifik’te giderek artan askeri varlığının, kendilerini hapsetme ve kuşatma amaçlı olduğu görüşünde. Tass ajansının haberine göre Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Anatoly Antonov da, daha önce yaptığı bir açıklamada “ABD’nin Güney Kore’ye füze savunma sistemi yerleştirmesinin amacının, Kuzey Kore tehdidini caydırmaktan daha öte olduğu çok açık,” demişti. Antonov ayrıca, “Müttefiklerinin de desteğiyle ABD’nin Asya Pasifik bölgesindeki potansiyelini artırarak, bölgedeki kurulu stratejik dengeleri bozacağından şüphemiz yok,” ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan ordusu son teknoloji savaş uçakları F-35B’lerin Japonya’daki Iwakuni Hava Üssü’ne sevk edilmesine de bugün başladı. F-35 uçakları gibi THAAD füze sistemleri de Amerikan silah devi Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

ABD ordusu dün de Baltık ülkeleri ve doğu Avrupa’daki NATO ortaklarını koruma adımı olarak Polonya’ya üç bin askerlik sevkiyat başlatmış, bu hamle Rusya’nın tepkisiyle karşılaşmıştı.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- THAAD füze sistemlerinin tanıtım görüntüleri