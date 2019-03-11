Çin ve Etiyopya, Boeing 737 Max'ları yere indirdi

Gökhan ARTAN () - Çin Halk Cumhuriyeti ve Etiyopya, son 5 ayda meydana gelen 2 uçak kazasında uçak modelinin 'Boeing 737 Max 8' olması nedeniyle ülkelerinde yer alan aynı tip uçakları yere indirdi.



Çin Halk Cumhuriyeti, son 5 ayda meydana gelen büyük uçak kazalarında uçak tipinin Boeing 737 Max 8 olması nedeniyle ülkedeki havayolu şirketlerinin filosunda yer alan aynı tip 96 uçağın uçuşunu geçici olarak durdurdu. 149 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine dün uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 tipi uçaktan kurtulan olmadı. 2018 yılı üretim tarihli uçağın aynı modeli de 29 Ekim 2018'de adı büyük bir kazaya daha karıştı. Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak, Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

Çin ve Etiyopya Boeing 737-8 Max'ları yere indirdi

Aynı model uçağın son 5 ayda iki büyük kazada uçuş yapması üzerine Çin Halk Cumhuriyeti, ülkedeki havayolu şirketlerinin filosunda yer alan 96 adet Boeing 737 Max 8 tipi uçağın uçuşlarını güvenliği temin etme gerekçesiyle geçici olarak durdurdu. Çin Sivil Havacılık Otoritesi, yerel saatle 18:00'a kadar bu tip uçakların uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu. Uçakların ne zaman yeniden uçuş yapacağının ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi. Etiyopya Havayolları yetkilileri de kazanın ardından tüm Boeing 737 Max 8 tipi uçakların yere indirileceğini duyurdu.