Çin, Rusya ve ABD ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ocak () - Çin Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Geng Shuang, Çin’in 2017 yılında Rusya, ABD ve AB gibi büyük aktörler ile ilişkilerini pekiştirmeyi planladığını açıkladı.

Çin’in kendi sınırlarında durumu iyileştirmeyi ve ‘arkadaşlarının sayısını’ arttırmayı planladığını dile getiren Shuang, “Çin ile ABD, Çin ile Rusya, Çin ile AB arasındaki sağlam ve sürdürülebilir ilişkileri geliştireceğiz“ ifadesini kullandı.

‘Halkın günlüğü’ gazetesine konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde gelecekte bazı sıkıntıların çıkabileceğini dile getirdi.

Çin’in diğer ülkelerle ilişkilerini değerlendiren Bakan, 2016 yılında Çin ile önde gelen ülkeler arasındaki ilişkilerin daha sabit haline geldiğini, Çin’in ‘arkadaşlarının sayısının sürekli olarak arttığını belirtti. Wang Yi, Rusya ve Çin liderlerinin geçtiğimiz yıl içerisinde 5 görüşme yaptığına ve ikili işbirliğinin daha yüksek düzeye çıktığına dikkat çekti.