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Çin'in E-ticaret devi Alibaba dünyanın en büyüğü oldu

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () - 1999'da kurulan e-ticaret şirketi Alibaba Group, geçen sene Wal-Mart'ı geçerek şu anda dünyanın en büyük perakendecisi haline geldi. Bu mali yılın sonunda şirket, gayrisafi piyasa değerini 3 trilyon yuan...

Çin'in E-ticaret devi Alibaba dünyanın en büyüğü oldu

Ersin Arslan / Stockholm, 23 Ocak () - 1999'da kurulan e-ticaret şirketi Alibaba Group, geçen sene Wal-Mart'ı geçerek şu anda dünyanın en büyük perakendecisi haline geldi. Bu mali yılın sonunda şirket, gayrisafi piyasa değerini 3 trilyon yuan (yaklaşık 476 milyar dolar) olarak açıkladı. Çok sayıda çevrimiçi pazar ve alışveriş sitesi işleten Alibaba internet üzerinden ödeme, bulut bilgi işlem ve anında mesajlaşma servislerine de yatırım yapıyor. Kurucusu Jack Ma, şirketinin önümüzdeki 20 yıl içinde 100 milyon iş yaratacağını taahhüt etti. Alibaba, Jack Ma tarafından Hangzhou'daki evinde kuruldu. Japon SoftBank’ın Başkanı Masayoshi Son ve Goldman Sachs başlangıçta işletmeler için çevrimiçi bir buluşma yeri olarak tasarlanan Alibaba'daki ilk yatırımcılardan bazılarıydı. 2002'de Ma, iş modelinin odağını eBay ve Çinli ortağı olan EachNet gibi sitelerle rekabet etmek için değiştirmeyi önerdi. Alibaba Softbank'tan bir perakende pazar olan Taobao.com'u başlatmak için finansman sağlandı. 2014'te Çin'de 250 milyon alıcı, bu e-ticaret sitesini kullandı ve Alibaba'nın siparişleri, Çin'deki tüm paket teslimatlarının % 60'ından fazlasını oluşturdu. Aynı yıl, Alibaba, New York borsasında işlem görmeye başladı ve firmanın değeri 20 milyar dolar yükselerek 231 milyar dolara ulaştı.

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