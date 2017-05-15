“Çin ile ekonomik ilişkilerde büyüme eğilimini korumalıyız”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Başbakanı Li Keçiang ile yaptığı görüşmede, Rusya ile Çin arasındaki ticari ekonomik ilişkilerde büyüme eğilimini koruma çağrısında bulundu.

Putin, Pekin’de düzenlenen görüşmenin açılışında, “İkili ilişkilere gelince ilişkilerimiz başarılı ve düzenli şekilde gelişiyor. Rusya Hükümeti ve Çin Yönetiminin gösterdiği çaba sayesinde ticari ve ekonomik ilişkilerde düşüşe son vererek büyüme eğilimini elde ettiğimiz için çok memnunuz. Bu eğilimin korunması bizim için çok önemli. Görüşmemizin buna katkı sağlayacağını umuyorum“ dedi.