Ersin Arslan / Stockholm, 28 Aralık () – Çin Gümrüğü 2 milyon Euro değerinde olduğu tahmin edilen 3.1 ton ağırlığında karıncayiyen derisi ele geçirdi. Çin Haber Ajansı yakalanan 7 bin 500 karıncayiyen derisinin Nijerya’dan gönderilen kereste konteynerde saklanmış olarak ülkeye sokulmak istendiği duyurdu. Avlanması ve ticareti yasak olan karıncayiyenleri eti Çin ve birçok Uzak Doğu ülkesinde lüks yiyecek olarak tüketilirken derisinin de bazı hastalıkları tedavi edici özelliği olduğu düşünülüyor. Çin’de karaborsada 1 kilogram karıncayiyen derisinin yaklaşık 5 bin Yuan’a (670 Euro) ya satıldığı belirtiliyor.
Çin gümrüğü 7 bin 500 karıncayiyen derisi ele geçirdi
Ersin Arslan / Stockholm, 28 Aralık () – Çin Gümrüğü 2 milyon Euro değerinde olduğu tahmin edilen 3.1 ton ağırlığında karıncayiyen derisi ele geçirdi. Çin Haber Ajansı yakalanan 7 bin 500 karıncayiyen derisinin Nijerya’dan gönderilen...
28 Aralık 2016 Çarşamba 13:04
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