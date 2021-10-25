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Çin, emlak piyasasının istikrarı için vergi reformu uygulayacak  

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi’nin (NPC) Daimi Komitesi, ülkenin belirli bölgelerinde uygulanacak olan emlak vergisi reformları kararını onayladı.

DIŞ HABERLER 25.10.2021, 08:17 Murat Aydın
Çin, emlak piyasasının istikrarı için vergi reformu uygulayacak  

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi’nin (NPC) Daimi Komitesi, ülkenin belirli bölgelerinde uygulanacak olan emlak vergisi reformları kararını onayladı. Karara göre hareket, emlak vergisi mevzuatı ve reformunu aktif ve ihtiyatlı bir şekilde ilerletmeyi, rasyonel konut tüketimini ve arazi kaynaklarının ekonomik ve yoğun kullanımını yönlendirecek. Söz konusu karar, ülke emlak piyasasının istikrarlı ve sağlıklı gelişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yeni uygulamaya göre, pilot bölgelerdeki her türlü konut ve konut dışı mülkten emlak vergisi alınacak. Yeni vergilerden kırsal çiftlikler ve üzerlerine inşa edilen evler hariç tutulacak. Kararda, Danıştay ve ilgili birimlerin yanı sıra yerel yönetimlerin vergi tahsilatı ve yönetimi için bilimsel ve uygulanabilir yaklaşımlar ve prosedürler oluşturması gerektiği belirtildi.

Devlet Konseyi, pilot programın hızlandırılması, birleşik mevzuatın teşvik edilmesi ve emlak piyasasının istikrarlı ve sağlam gelişiminin ilerletilmesi gibi konuları değerlendirdikten sonra pilot alanlar listesine karar verecek. Daha sonra listeyi kayıt için NPC Daimi Komitesine sunacak.

Karara göre beş yıllık pilot programın başlama tarihi Danıştay tarafından belirlenecek. İki devlet organının yetkilileri, Xinhua ile yaptığı röportajda, Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi Dairesi’nin emlak vergisi pilot uygulaması için önlemleri hazırlayacağını ve NPC Daimi Komitesi’nin yetkisine uygun olarak çalışma için hazırlık yapacaklarını söyledi.
 

#çin #Emlak piyasası #vergi reformu
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