Çin'den Mansur Yavaş ve Meral Akşener için bir açıklama daha

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki göstermişti.

Çin’in Ankara Büyükelçisi’nin, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ı hedef alan paylaşımları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının ardından Çin’den bir açıklamada daha geldi.

Global Times’ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ‘Çin Büyükelçiliği’nin, Çin'in duruşuna ilişkin yaptığı açıklama tamamen meşru ve kınamanın ötesindedir’ diye konuştu.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verilmişti.

İYİ PARTİ'DEN SİYAH ÇELENK

İyi Parti İl Başkanları Ankara'da bir araya gelerek, Çin Büyük Elçiliği önünde protesto yaparak siyah çelenk bıraktı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve partililer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklama nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin önüne siyah çelenk bıraktı.

İYİ Parti İl Başkanı Öztürk, açıklamasında, şunları kaydetti: "Pekin yönetimi devletimizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşın bir meydan okumaya girişmiştir. Bilinmelidir ki Türkiye, Birleşmiş Milletler'in kurucu metnine sadık kalmak suretiyle söz konusu metinde yer alan temel ilkeler olan devletlerin egemen eşitliği, toprak bütünlüğü ve içişlerine karışmama ilkelerine sadakat noktasında sicili en temiz devletlerdendir. Partimizi ve genel başkanımızı hedef alarak Türkiye'ye yönelik savrulan tehditlere karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü hiçbir devletin küstahlığına malzeme edilmeyecek ölçüde kutsalımızdır. Dolayısıyla insan hakları ve özgürlüklerini hiçe sayan, Doğu Türkistan Türklerine karşı sistematik bir şekilde insanlık suçu işleyen Pekin yönetiminin diplomatik lisana aykırı bu küstahlığını en yüksek perdeden kınadığımızı kamuoyuna ilan ederiz. Pekin yönetimini aklını başına almaya davet eder muhatabının Ankara ve yüce Türk milleti olduğunu hatırlatır ve Çinli diplomatlara kadim Türk tarihini yeniden okumalarını, Türk’e parmak sallamadan önce Çin Seddi'ne tekrar bakmalarını tavsiye ederiz."