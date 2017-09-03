Çin'den Kuzey Kore'ye kınama

İstanbul, 3 Eylül () - Çin Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan açıklamada Çin'in Kuzey Kore'yi sert bir şekilde kınadığı ve bu 'hatalı' hareketleri durdurması gerektiği belirtildi.
İstanbul, 3 Eylül () - Çin Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan açıklamada Çin'in Kuzey Kore'yi sert bir şekilde kınadığı ve bu 'hatalı' hareketleri durdurması gerektiği belirtildi.
03 Eylül 2017 Pazar 11:24
İstanbul, 3 Eylül () - Çin Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan açıklamada Çin'in Kuzey Kore'yi sert bir şekilde kınadığı ve bu 'hatalı' hareketleri durdurması gerektiği belirtildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:55
|06:26
|13:11
|16:48
|19:42
|21:06