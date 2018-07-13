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Çin'de patlama: 19 ölü, 12 yaralı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Temmuz  () - Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Yangchun Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Yibin Hengda Teknoloji Şirketi'nde gelen...

Çin'de patlama: 19 ölü, 12 yaralı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Temmuz  () - Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Yangchun Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı.
Yibin Hengda Teknoloji Şirketi'nde gelen patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Amerikan medyasına yansyan haberlere göre, patlamanın yaşandığı yeri, yüksek alevler ve dumanlar kaplarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, ilk yardım ve polis araçları sevkedildi. 
Çin'de, 2015 yılında liman kenti Tanjin yakınlarındaki bir kimyasal madde deposunda meydana gelen patlamada 165 kişi ölmüştü. Ayrca geçen yıl Shagdong'da bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada da 8 kişi yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. 

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