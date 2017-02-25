Çin'de otel yangını: En az 10 ölü

Ersin Arslan / Stockholm, 25 Şubat () – Çin’in güney doğusundaki Nanchang kentinde bir otelde çıkan yangında en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Yeni Çin Haber Ajansı’nın haberine göre bugün sabah çıkan yangında aralarında otelin tamiratı için binada bulunan işçiler ile birlikte bir çok kişinin de mahsur kaldığı, bunlardan 260’ının tahliye edildiği açıklandı. Yangına inşaat malzemelerini kesmekte kullanılan bir aletin neden olduğu bildirilen haberde yangının sorumlusu olarak yedi kişinin gözaltına alındığı açıklandı.