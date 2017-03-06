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Çin Başbakanı gökyüzünün temizlenerek tekrar mavi olacağını açıkladı

  İstanbul, 6 Mart () – Çin Başbakanı Li Keqiang, yıllık kongrede alınacak bir dizi önlemle, hava kirliliğiyle olan savaşlarını kuvvetlendireceklerini açıkladı ve “Hava tekrar mavi olacak.” dedi. Her yıl bir milyon...

Çin Başbakanı gökyüzünün temizlenerek tekrar mavi olacağını açıkladı

 

İstanbul, 6 Mart () – Çin Başbakanı Li Keqiang, yıllık kongrede alınacak bir dizi önlemle, hava kirliliğiyle olan savaşlarını kuvvetlendireceklerini açıkladı ve “Hava tekrar mavi olacak.” dedi.

Her yıl bir milyon erken ölüme neden olan ve artık Çin ile özdeşleşen hava kirliliğine karşı verilen mücadelenin gücünü arttırmaya karar veren Çin Başbakanı Li, ülkenin ciddi bir çevresel sınav verdiğini ve Çin vatandaşlarının rahatlamaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Li’nin alınacağını söylediği önlemler arasında kömür tüketimini azaltmak, kömürle çalışan termik santralleri geliştirmek, motorlu taşıtlarda karbon emisyonunu düşürmek, temiz enerji kaynaklarına yönelmek ve hava kirliliği ve bilimum çevresel suçu görmezden gelen devlet yetkililerini cezalandırmak bulunuyor.

Başbakan Li hava kirliliğinin önümüzdeki yıl içinde ciddi ölçüde azalacağını söyledi ancak bir hedef koymadı.

Çin Komünist Partisinden Zhang Bawu Çin’in hava kirliliği ile mücadelesinin hükümetin çabaları ve yapılması planlanan dünyanın en büyük güneş enerjisi tarlasının da katkılarıyla mümkün olan kısa zamanda biteceğini söyledi.

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