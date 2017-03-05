Çin 2017 hedeflerini ilan etti

Sadi Kaymaz / Pekin, 5 Mart () – Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin, bu yılki iktisadi hedeflerini ilan etti. Çin Başbakanı Li Keqiang, hükümet olarak bu yıl “yüzde 6.5 dolayında” büyüme hedeflediklerini açıkladı. Başkent Beijing’de toplanan yasama meclisinin açılışında halk vekillerine hitap ederek hükümet raporunu sunan Başbakan Li Keqiang, enflasyonda “azami yüzde 3”, istihdamda “asgari 10 milyon”, işsizlik oranında “en fazla yüzde 4.5” hedefleri koydu. Çin ekonomisinin kaptanı pozisyonundaki Li, geçen yılki açılışta yaptığı konuşmada, “Yüzde 6.5 ila 7 büyüme hedefliyoruz.” demişti. 2016 yılında yüzde 6.7 büyüyen ekonomi toplam 13.1 milyon istihdam yaratmıştı. Enflasyonun ana göstergesi tüketici fiyatlarında ise yüzde 2 yükseliş kaydedilmişti. Dünyanın en kalabalık ülkesinde, büyüme-istihdam-enflasyon üçgeninde nispi denge tesisi hükümet için son derece hayati sosyo-politik önem taşıyor. PARASAL GENİŞLEME SÜRECEK Devlet Konseyi adıyla çalışan hükümetin raporunda, dolaşımda ve mevduat hesaplarında bulunan para stokunda yüzde 12 genişleme planlandığı kaydedildi. M2 para arzı, geçtiğimiz sene hükümetin yavaşlamakta olan ekonomiyi canlandırmak üzere uyguladığı örtülü mali ve parasal teşviklerle planlanan seviyeyi aşarak yüzde 13.1 büyümüştü. 2016 yılında 74,6 trilyon yuan (cari kurla yaklaşık 11 trilyon ABD Doları) gayri safi yurtiçi hasıla üreten ülkede, M2 para arzı 160 trilyon yuane yaklaştı. Son yıllarda krediye bağımlılık sinyalleri veren ekonomide, M2 olarak sınıflandırılan para arz kategorisindeki değişimler ekonomistlerce yakından takip ediliyor. DÖRT NALA BÜYÜDÜ Mao Zedong’un ölümünün ardından iktidarı eline alan ÇKP lideri Deng Xiaoping’in 1970’lerin sonunda başlattığı reformlar sayesinde, ülke 30 yılı aşkın süre çift haneli oranlarla adeta dört nala büyüdü. Dünya Bankası verilerine göre; GSYİH 1980 yılında “200 milyon”, 2001 yılında “1 trilyon”, 2015 yılında ise “10 trilyon” dolar eşiklerini aştı. Li Keqiang’ın selefi Wen Jiaobao’nun küresel kriz sonrasında uygulamaya koyduğu yarım trilyon dolarlık teşvik paketinin verimsiz altyapı yatırımlarına akması neticesinde, 2011-2013 dönemini kapsayan üç yılda Çin’de 6 milyar dondan fazla çimento kullanıldığı tahmin ediliyor. ABD’nin 20’inci Yüzyılın tamamında kullandığı çimento miktarı ise 5 milyar tondan az. BORÇ YÜKÜ ALTINDA Çinli ekonomistler, özellikle Wen’in bıraktığı kötü maliye mirasını kucağında bulan Pekin yönetiminin yavaşlama ortamında ağır bir borç sorunuyla baş etmeye çalıştığına dikkat çekiyor. Yatırım bankası UBS’e göre, toplam borç yükü gayri safi yurtiçi hasılanın 2.74 katına ulaştı. Söz konusu rasyo, 2015’te yüzde 2.54 idi. Yatırımcılar, mevcut süratle Çin ekonomisinde borç yükünün birkaç yıl içinde toplam hasılanın 3 katını aşabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle kurumsal borç yükündeki büyüme hızı kaygıya sebebiyet veriyor. ABD’Yİ GEÇEBİLİR ABD’de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nce geçtiğimiz yıllarda yayımlanan bir raporda, Çin’in ekonomik alanda 2030 yılına dek ABD’yi geride bırakacağı öngörülmüştü. Çok sayıda yatırım bankası ve uluslararası kuruluş, Çin ekonomisinin yapısal reformlar aracılığıyla sürdürülebilir gelişme rayına oturduğu takdirde en geç 2035 yılında dünyanın en büyük ekonomisi haline geleceğini öne sürüyor. Devlet Başkanı ve ÇKP Genel Sekreteri Xi Jinping’in son birkaç yıldır dilinden düşürmediği “arz yanlı yapısal reform” söyleminin, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir gelişme doğrultusunda makro ekonomiye yön tayin etmesi bekleniyor. IMF, küresel ekonomi pastasında geçen yıl ABD’nin yüzde 24, Çin’in ise yüzde 16 dolayında pay sahibi olduğunu tahmin ediyor.