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Çığ Afganistan, Pakistan sınırında en az 59 can aldı

İstanbul, 6 Şubat () Pazar günü yaşanan ağır kar yağışı tarafından tetiklenen çığ, Afganistan ve Pakistan sınırında en az 59 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yaşanan çığ faciası, Afganistan başkenti Kabul’un 150...

Çığ Afganistan, Pakistan sınırında en az 59 can aldı

İstanbul, 6 Şubat () Pazar günü yaşanan ağır kar yağışı tarafından tetiklenen çığ, Afganistan ve Pakistan sınırında en az 59 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Yaşanan çığ faciası, Afganistan başkenti Kabul’un 150 km kuzeydoğusundaki Barg-e Mahal bölgesinde 45 can aldı, 11 kişiyi ise yaraladı. Nuristan Valisi Hafız Abdul Qayum, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Sınırın diğer tarafında ise, Pakistan’ın kuzeybatısında bulunan Sher Shal köyünde beş ev çığ altında kaldı, 14 kişi hayatını kaybetti.

Khyber Pakhtunkhwa bölgesinin afet yönetim birimi yetkilisi Sheena Ayub Khan, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif, Ulusal Afet Yönetim Merkezinin (NDMA), yaralıların tıbbi yardım, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayacağını bildirdi.

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