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Çifte canlı bomba: Afganistan’da 10 gazeteci yaşamını yitirdi

(Gelişmelerle güncellendi) İstanbul, 30 Nisan () - Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında hayatını kaybeden gazetecilerle birlikte ülkede bir günde 10 gazeteci yaşamını...

Çifte canlı bomba: Afganistan’da 10 gazeteci yaşamını yitirdi

(Gelişmelerle güncellendi)
İstanbul, 30 Nisan () - Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı intihar saldırısında hayatını kaybeden gazetecilerle birlikte ülkede bir günde 10 gazeteci yaşamını yitirdi.
Yerel medyanın haberlerine göre aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai ve üç diğer gazetecenin de bulunduğu 29 kişi öldü ve İçişleri Bakanlığı 49 kişinin de yaralandığını açıkladı.
BBC’nin Afganistan’ın Khost bölgesinde görev yapan foto muhabiri Ahmet Shah ise motosikletiyle sürüş halindeyken kimliği belirlenemeyen kişilerce vurularak öldürüldü. Shah ile birlikte Afganistan’da bir günde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 10'a yükseldi.
Geçen hafta da Kabul News’de görev yapan gazeteci Abdul Manan Arghand vurularak öldürülmüştü
Yerel medyanın haberlerine göre, bölge polisinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 08:00'deki ilk saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra birçok gazeteci ve muhabir bölgede görevdeyken, ikinci bir bombalı saldırı daha yapıldı.
Gerçekleşen iki saldırıyı da IŞİD üstlendi.

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