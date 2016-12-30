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Churkin: Suriye’de ateşkesin desteklenmesini öngören tasarıyı Güvenlik Konseyi’ne sunduk

  Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () RUSYA'NIN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Türkiye ile Rusya’nın garantörlüğü altında, Suriye’de sağlanan ateşkesin desteklenmesini öngören karar tasarısını BM Güvenlik...

Churkin: Suriye’de ateşkesin desteklenmesini öngören tasarıyı Güvenlik Konseyi’ne sunduk

 

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () RUSYA'NIN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin, Türkiye ile Rusya’nın garantörlüğü altında, Suriye’de sağlanan ateşkesin desteklenmesini öngören karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi’ne sunduklarını söyledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Churkin, Güvenlik Konseyi üyelerinin taslak metnin iyileştirilmesi yönünde, bazı önerilerde bulunduklarını, bunların metne sokulmasının sorun olmayacağını, Türk tarafı ile de hemen temasa geçileceğini söyledi. Al Nusra örgütünün ılımlı bir muhalif mi yoksa terörist bir örgüt mü olduğuna ilişkin, ABD ile görüş ayrılıkları olduğunu belirten Churkin bu konunun da açıklığa kavuşturulduğunu söyledi. Türkiye ve Rusya’nın kalıcı bir ateşkesin sağlanabilmesi için BM’ye el uzatmaya karar verdiklerini söyleyen Churkin, BM’nin Astana’da yapılacak toplantıya katılmasını beklediklerini, buradan da Cenevre görüşmelerinin yolunun yeniden açılabileceğini belirtti.



Churkin, ABD’nin, bilgisayar korsanlığı yoluyla 8 Kasım 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle Rusya’ya karşı aldığı yaptırımlar kapsamında Maryland ve New York’ta iki Rus merkezini kapatmasını da eleştirdi. Churkin, ‘Bu yerler çocuklarımızın tatilde gittikleri yerler ve ABD’nin çocuklarımızın peşine düşmesi bir skandal’ diye konuştu.

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