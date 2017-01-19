CHP Berlin Birliği 'Anayasa Değişikliğine Hayır' mitingi düzenledi

Mahmut Tosun, Berlin, 19 Ocak () - CHP Berlin Birliği üyeleri, çıkarılmak istenen Anayasa değişikliğini Berlin’de düzenledikleri bir mitingle protesto etti. Kottbussertor Meydanında gerçekleştirilen yaklaşık yüz kişinin katıldığı mitingde, yapılmak istenen anayasa değişikliğiyle egemenliğin tek bir elde toplanarak otoriter bir rejime geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. Bildiriyi okuyan CHP Berlin Birliği Genel Sekreteri Oktay Çelebi, başkanlık sisteminin kuvvetler ayrılığına dayandığını, fakat önerilen sistemde bütün yetkilerin bir kişinin elinde toplanacağını vurguladı. Bu değişikliği bir ‘karşı devrim hareketi’ olarak nitelendiren Çelebi, yapılmak istenenin egemenliği halktan alıp saraya vermek olduğunu söyledi. SPD Partisi Federal Parlamento milletvekilleri Mechthild Rawert ve Cansel Kızıltepe’de mitinge katılarak CHP Berlin Birliği’ne destek verdi. İki milletvekili de kısa birer konuşma yaparken Mechthild Rawert, Türkiye’deki anayasa değişikliği referandumuna karşı olduğunu, düşünce özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi kavramların değişiklik sonrası zedeleneceğini söyledi. Cansel Kızıltepe ise, yaptığı konuşmada, nisan ayındaki referanduma kadar herkesin önemli bir sorumluluk taşıdığının altını çizerken, barış içerisinde bir Türkiye, medyanın özgür olduğu, demokratik bir Türkiye istediğini belirtti. Kızıltepe, referanduma kadar bütün ülkeyi dolaşarak insanlara doğruların anlatılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Mitinge katılan yaklaşık 100 kadar CHP’li, “Türkiye laiktir laik kalacak” gibi sloganlar atarken, getirilmek istenen anayasa değişikliğini eleştiren çeşitli dövizler de taşıdılar. Miting İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Miting alanından görüntüler - CHP Berlin Birliği Genel Sekreteri Oktay Çelebi’nin konuşmasından görüntü - SPD milletvekili Mechthild Rawert’in konuşmasından görüntü - SPD milletvekili Cansel Kızıltepe’nin konuşmasından görüntü