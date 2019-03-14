Cezayir () - Cezayir Ulusal Savunma Dairesi, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait Aero L-39 Albatros eğitim uçağı Vahran şehrinde düştüğünü, kazada pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Tafraoui Hava Üssü'nden kalkan ve 'Tafraoui Hava Yüksek Okulu'na kayıtlı uçağın dün akşam yerel saatle 21:10'da henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü; kazanın nedenine dair araştırma başlatıldığı belirtildi.
Cezayir'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Cezayir () - Cezayir Ulusal Savunma Dairesi, Cezayir Hava Kuvvetleri'ne ait Aero L-39 Albatros eğitim uçağı Vahran şehrinde düştüğünü, kazada pilot ve öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Tafraoui Hava Üssü'nden kalkan...
14 Mart 2019 Perşembe 17:38
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