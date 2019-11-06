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Cezaevine uyuşturucu taşıyan kurye kediye yuva aranıyor
Rusya Federasyonu’nda bir cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirlenen kurye kediye yuva aranıyor. Ekim ayında cezaevi görevlilerinin yakaladığı kurye kedinin tasmasında 13 gram uyuşturucu ele geçirilmişti. Rusya Federasyonu’nda Tataristan...
DIŞ HABERLER 06.11.2019, 12:45
Rusya Federasyonu’nda bir cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirlenen kurye kediye yuva aranıyor. Ekim ayında cezaevi görevlilerinin yakaladığı kurye kedinin tasmasında 13 gram uyuşturucu ele geçirilmişti.
Rusya Federasyonu’nda Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ndeki cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve yakalanan kedi, veteriner kontrolünden geçti. Kontrollerin ardından kedinin bir süre karantina altına alınacağı ve eğitileceği, ardından da sahiplendirileceği belirtildi. Federal Cezaevi Hizmeti Tataristan Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kedinin cezaevi görevlileri tarafından yakalandığı ve boynundaki tasmasında 13 gram uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.
Rusya Federasyonu’nda Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ndeki cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirlenen ve yakalanan kedi, veteriner kontrolünden geçti. Kontrollerin ardından kedinin bir süre karantina altına alınacağı ve eğitileceği, ardından da sahiplendirileceği belirtildi. Federal Cezaevi Hizmeti Tataristan Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kedinin cezaevi görevlileri tarafından yakalandığı ve boynundaki tasmasında 13 gram uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.
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