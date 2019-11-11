Ceza yazan polise balalayka ile konser verdi

Rusya’da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi. Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



Olay, Rusya’nın başkenti Moskova’da meydana geldi. Trafik polisi tarafından durdurulan sürücü, polisin alkol testini reddetti. Polis ise ceza yazmaya karar verince, alkollü olduğu belirtilen sürücü aracından Lavta ailesinden Rusya'ya özgü bir telli çalgı türü olan Balalayka adlı enstrümanını çıkarak polise küçük çaplı bir konser verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.