Çevreciler, Alman enerji devlerinden RWE’yi protesto etti

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya’da, öğrencilerin organize ederek her Cuma düzenledikleri ‘Gelecek İçin Cuma Yürüyüşleri’ bugün de devam etti. Yüzlerce çevreci öğrenci, Almanya’nın enerji devlerinden RWE'nin Essen şehrinde yıllık kongresini gerçekleştirmekte olduğu genel merkez binası önünde bir araya gelip, RWE’nin çevreye karşı duyarsız tutumu bulunduğunu ileri sürerek protesto gösterisi düzenledi.

Protestocu kalabalık, firmanın kömür işletmeleri ve Hambacher ormanlarındaki çalışmalarının çevreyi tahrip etmekte olduğunu ileri sürerek, bunun bir an evvel durdurulmasını istedi.



Protestocu grubu temsilen 2 kişi firma yetkilileri ile görüşerek, tepkilerini iletti. Protestocular ardından Kennedy Meydanı’na doğru yürüyerek oradaki gösterilere katıldı.