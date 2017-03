Çevre kirliliği yılda 1.7 milyon çocuğun ölümüne yol açıyor

Nafiz Albayrak / New York, 6 Mart () - Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çevre kirliliğinin her yıl 5 yaş altında 1.7 milyon çocuğun ölümüne yol açtığını açıkladı. WHO’nun raporunda, kirli su, kötü çöp temizliği, yetersiz sağlık bilgisi ve uygulamaları, açık ve kapalı alanların kirliliği ve yaralanmalar yüzünden, her yıl 1 aylık ile 5 yaş arasında 1.7 milyon çocuğun yaşamlarını yitirdikleri belirtildi. Bu ölümlerin önlenebilir olduğu belirtilen raporda, ölüme yol açan nedenler ishal, sıtma, zatürreenin başı çektiği belirtildi.

WHO Genel Direktörü Margaret Chan, çevre kirliliğinin özellikle küçük çocuklar için ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Kirli havaya, kirli suya karşı organları savunmasız ve bağışıklık sistemleri yeterince gelişmemiş, özellikle küçük çocuklar için çevre kirliliği ölümcül olabilir. Buna evdeki sigara dumanı bile dahil." dedi.