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Cenevre görüşmeleri Şubat sonuna ertelendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Ocak () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8 Şubat'tan ay sonuna ertelendiğini bildirdi. Lavrov, Tass haber ajansında yer alan habere göre Suriye muhalif birlikleriyle...

Cenevre görüşmeleri Şubat sonuna ertelendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Ocak () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8 Şubat'tan ay sonuna ertelendiğini bildirdi.



Lavrov, Tass haber ajansında yer alan habere göre Suriye muhalif birlikleriyle bir araya geldiği toplantıda, "Bu tarih bir kez daha 8 Şubat'tan, Şubat ayı sonuna ertelendi" dedi.



Lavrov, Suriye görüşmelerinin bir kez daha ertelenmesi için başka bahanelerin olmaması gerektiğinin altını çizdi.

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