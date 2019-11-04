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Cemmu ve Keşmir’de el bombalı saldırı: 15 yaralı
Pakistan ve Hindistan arasında krize neden olan Cemmu ve Keşmir bölgesinde düzenlenen el bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı. Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Srinagar şehrindeki pazar alanında el bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere...
DIŞ HABERLER 04.11.2019, 11:27
Pakistan ve Hindistan arasında krize neden olan Cemmu ve Keşmir bölgesinde düzenlenen el bombalı saldırıda 15 kişi yaralandı.
Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Srinagar şehrindeki pazar alanında el bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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