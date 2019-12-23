Suudi Arabistan, ()- Suudi Arabistan Başsavcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 kişiye idam cezası verildiğini duyurdu.

Al Arabiya Televizyon Kanalı’nın haberine göre, Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 5 kişinin idam cezasına çarptırıldığı ve diğer 3 kişinin de toplamda 24 yıl hapis cezası aldığı belirtildi.