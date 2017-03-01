Temel Elcivan / Köln, 1 Mart () - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel Almanya ziyareti ile ilgili Alman Yeşiller Partisi Eş başkanı Cem Özdemir Türkçe olarak attığı bir twitte, “Erdoğan Almanya’da konuşmak istiyorsa, Türkiye’de tutuklu muhaliflerin ve gazetecilerin özgürce konuşmasına da olanak tanımalıdır” diye yazdı. Özdemir, twittinin sonuna #FreeDeniz (Deniz’e özgürlük) ekini yaptı.
Cem Özdemir’den Erdoğan twitti
Temel Elcivan / Köln, 1 Mart () - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel Almanya ziyareti ile ilgili Alman Yeşiller Partisi Eş başkanı Cem Özdemir Türkçe olarak attığı bir twitte, “Erdoğan Almanya’da konuşmak istiyorsa, Türkiye’de...
01 Mart 2017 Çarşamba 14:40
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