Cem Özdemir Türk taksicileri şikayet etti

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Berlin’de görev yapan Türk kökenli taksiciler tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Berlin Taksiciler Derneği’ne mektup yazan Özdemir, önlem alınmasını talep etti. Berliner gazetesinin bildirdiğine göre, Özdemir hem Federal Asayiş Dairesi hem de bazı taksiciler tarafından taksiyle yolculuk yapmaması konusunda uyarıldı. Kimi taksicilerin tehdit ve hakaret dolu sözlerle Özdemir’i hedef aldıklarına yer verilen haberde, Cem Özdemir’in taksiciler derneğine yazılı olarak başvurarak tedbir alınmasını istediği bilgisi paylaşıldı.

Gazeteye konuşan Özdemir, Berlinli taksicilerin sadece kendisini değil, Türk kökenli milletvekilleri ve Can Dündar gibi gazetecileri de hedef alması üzerine harekete geçtiğini söyledi.

“Benim görüş ayrılıklarıyla bir sorunum yok. Biliyorum ki, Ermeni soykırım kararı duygusal olarak tartışılıyor. Ancak tehdit, hakaret ve saldırı kabul edilemez” ifadelerini kullanan Özdemir, kendisine yönelik tehdit iddialarını 1915 olaylarının soykırım olarak nitelendirilmesindeki rolüne bağladı.

Gazetenin aktardığına göre, Türk kökenli milletvekilleri Özcan Mutlu ve Sevim Dağdelen de tehditler nedeniyle taksi ile yolculuk yapmaktan kaçınanlar arasında.

Gazeteye konuşan Berlin Taksiciler Derneği Başkanı Leszek Nadolski, Berlin’de görev yapan 15 bin taksici arasında çok sayıda Türk kökenli taksicilerin bulunduğunu ve Türklerin çok duygusal olduklarını söyledi. Yaşandığı kaydedilen olayların kendilerini üzdüğünü belirten Nadolski, hem taksiciler hem de yolcuların iyiliği açısından önlem olarak taksilere kamera konulması taraftarı olduğunu açıkladı.