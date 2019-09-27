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Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü
Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
DIŞ HABERLER 27.09.2019, 20:42
Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu için New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.
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