New York, 6 Ocak, () - Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile New York'te bir araya gelerek ikili ve bölgeyi ilgilendiren konular üzerinde görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri Bakanı’yla görüştü
New York, 6 Ocak, () - Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile New York'te bir araya gelerek ikili ve bölgeyi ilgilendiren konular üzerinde görüşme gerçekleştirdi.
06 Ocak 2017 Cuma 20:41
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