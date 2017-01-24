Çavuşoğlu ve Lavrov, telefonda Astana'daki Suriye görüşmelerini ele aldı

Siyamend Kaçmaz, Rusya, 24 Ocak () - Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Astana’daki Suriye görüşmesini telefon üzerinden ele aldıkları bildirildi. Astana’da bugün Suriye görüşmelerinin ikinci günü başladı. Görüşmeler Moskova, Tahran ve Ankara aracılığıyla Suriye hükumeti ile silahlı muhalefet arasında yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi sırasında Suriye ateşkes rejimini pekiştirmek amacıyla Suriye hükümeti ve silahlı muhalefet arasındaki direk temasların kurulmasının önemini vurguladıkları, Astana görüşmesine katılan aktörlerle Cenevre görüşmelerine hazırlanmak üzere çalışmaya devam edecekleri bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlar, Astana’da düzenlenen uluslararası Suriye görüşmesini ele aldı. Taraflar, ateşkes rejiminin pekiştirilmesi, Suriye arası diyaloğa başlanması için Suriye hükumeti ile silahlı muhalefet arasındaki direk temasların kurulmasının öneminin altını çizdi. Bakanlar, bu temasların Suriye’yi barışa kavuşturma yönünde tek yöntem olduğunu açıkladı. Cenevre’deki Suriye görüşmelerine hazırlamak ve Astana görüşmesini başarılı bir şekilde sona erdirmek için Astana görüşmelerinin katılımcıları ile çalışmaya devam edilecek.“