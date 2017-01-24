Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Çavuşoğlu ve Lavrov, telefonda Astana'daki Suriye görüşmelerini ele aldı

Siyamend Kaçmaz, Rusya, 24 Ocak () - Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Astana’daki Suriye görüşmesini telefon üzerinden ele aldıkları bildirildi. Astana’da bugün Suriye görüşmelerinin...

Çavuşoğlu ve Lavrov, telefonda Astana'daki Suriye görüşmelerini ele aldı

Siyamend Kaçmaz, Rusya, 24 Ocak () - Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Astana’daki Suriye görüşmesini telefon üzerinden ele aldıkları bildirildi. Astana’da bugün Suriye görüşmelerinin ikinci günü başladı. Görüşmeler Moskova, Tahran ve Ankara aracılığıyla Suriye hükumeti ile silahlı muhalefet arasında yapılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi sırasında Suriye ateşkes rejimini pekiştirmek amacıyla Suriye hükümeti ve silahlı muhalefet arasındaki direk temasların kurulmasının önemini vurguladıkları, Astana görüşmesine katılan aktörlerle Cenevre görüşmelerine hazırlanmak üzere çalışmaya devam edecekleri bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bakanlar, Astana’da düzenlenen uluslararası Suriye görüşmesini ele aldı. Taraflar, ateşkes rejiminin pekiştirilmesi, Suriye arası diyaloğa başlanması için Suriye hükumeti ile silahlı muhalefet arasındaki direk temasların kurulmasının öneminin altını çizdi. Bakanlar, bu temasların Suriye’yi barışa kavuşturma yönünde tek yöntem olduğunu açıkladı. Cenevre’deki Suriye görüşmelerine hazırlamak ve Astana görüşmesini başarılı bir şekilde sona erdirmek için Astana görüşmelerinin katılımcıları ile çalışmaya devam edilecek.“

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55