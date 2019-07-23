Ürdün () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün’ün başkenti Amman’da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
Ürdün () - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün’ün başkenti Amman’da ikili görüşme gerçekleştirdi.
23 Temmuz 2019 Salı 13:32
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