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Çavuşoğlu, Ukrayna lideri Poroşenko ile görüştü

Sonat Kerem / Kiev, 10 Şubat () - Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubunun 5'inci toplantısı için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen Çavuşoğlu, Poroşenko ile bir...

Çavuşoğlu, Ukrayna lideri Poroşenko ile görüştü

Sonat Kerem / Kiev, 10 Şubat () - Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin (YDSK) alt organı Ortak Stratejik Planlama Grubunun 5'inci toplantısı için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen Çavuşoğlu, Poroşenko ile bir araya geldi.

Ukrayna Cumhurbakaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Kültür, Doğu Avrupa ve Asya İşleri Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in de hazır bulunduğu görüşmede bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı.

İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan taraflar, Ukrayna ve Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne karşı duyarlı olmaya devam edeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu’nun daha sonra Kırım Tatarlarının temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Kiev’de Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısına katılacak olan Çavuşoğlu’nun, ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile birlikte “15 Temmuz’da Türkiye’de ne oldu?” isimli serginin açılışını yapması bekleniyor.

(Fotoğraflı)

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