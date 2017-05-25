Çavuşoğlu: Türkiye, AB ile ilişkilerini yeniden konumlama sürecine ve diyaloğa hazır

Esma Çakır / Roma, 24 Mayıs () Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile diyaloğu yeniden başlatmaya ve katılım müzakereleri konusunda birlik ile ilişkilerini yeniden konumlama sürecine hazır olduklarını ifade etti. Referandum sürecinde Batı medyasında yanıltıcı bilgilere yer verildiğini de öne süren Çavuşoğlu, “Yabancı meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde, reform paketinin içeriğine dair çok yanlış ve eksik bilgilere sahip olduklarını görüyordum. Bunu kendilerine açıkladığımda, utançlarını gizleyemiyorlardı” dedi.

İtalya’ya gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret sırasında La Stampa gazetesine bir söyleşi veren Bakan Çavuşoğlu’na, “Türkiye açışından AB katılım sürecinde bir ‘yeniden konumlama’ ihtimalinden bahsedilebilir mi?” sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Brüksel’de AB temsilcileriyle görüşmelerinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, “AB’nin de, temsilcileri aracılığıyla samimi bir tavır sergilemesi gerekir” diyerek, Türkiye’nin büyük bir irade ortaya koyduğunu ve AB üyeliğini stratejik hedef olarak görmeye devam ettiğini ekledi.

Bununla birlikte, bazı şüphe ve çekincelerinin olduğunu anlatan Türk diplomasisinin başı, “60 yıllık bir bekleyişten ve 12 yıldır müzakereler yürütüyoruz, ancak sadece 18 fasıl açılabildi ve halen de açılması gerekenler var” dedi ve bu noktada AB’nin, Türkiye’nin katılımı konusundaki gerçek düşüncesini bilmeyi istediklerini söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, bu süreçte yaşanan çeşitli engellerin de teknik değil, siyasi nitelikte olduğunu belirterek, “Yapıcı tutumumuza karşılık samimiyet, dürüstlük ve çifte standartların ortadan kaldırıldığı bir yaklaşım bekliyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, kapıda beklediklerini, ama Avrupa’nın kendilerini içeri almak istemediğini de dile getirdi.

“REFERANDUM ÖNCESİ YANLIŞ BİLGİLENDİRİLEN MESLEKTAŞLARIM, GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE UTANDI”

Çavuşoğlu, “Batı medyası, sizce Türkiye’ye ilişkin hangi hususları anlayamıyor?” sorusuna da şöyle karşılık verdi:

“Anayasa değişikliği referandumu sürecinde yabancı meslektaşlarımla yaptığım görüşmelerde, reform paketinin içeriğine dair çok yanlış ve eksik bilgilere sahip olduklarını görüyordum. Bunu kendilerine açıkladığımda ise, utançlarını gizleyemiyor ve bu yanlış bilgileri medyadan edindiklerini söylüyorlardı. Eleştiriler yapılabilir, ancak ideolojik önyargılara hayır.”

“AVRUPA, İDAM CEZASINI TEHDİT UNSURU HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜ”

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, idam cezasının yeniden gündeme geldiği Türkiye'yi yeniden siyasi denetim sürecine almış olmasından endişe duyup duymadığı sorulan Çavuşoğlu, Avrupa’nın bu talebin ardındaki dinamikleri ve darbe girişimi sonrası Türk halkının yaşadığı travmayı anlamadığını ifade etti.

Bakan, “Avrupa bunun yerine, idam cezasına ilişkin tartışmaları katılım sürecinin sonraki aşamalarına yönelik bir tehdit ve eleştiri unsuruna dönüştürmeyi tercih etti” dedi.

Çavuşoğlu, idam cezasının ancak mecliste tartışılıp, buradan geçmesi halinde referanduma götürüleceğini de söyledi.