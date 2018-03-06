Çavuşoğlu: Suriye’nin sınır bütünlüğü konusunda Almanya ile hemfikiriz

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mart () – Almanya’nın başkentinde Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin sınır bütünlüğünün iki ülke için de öncelikli olduğunu vurguladı.

Gabriel ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Almanya’da kurulan yeni hükümetle ilgili, “Almanya’da yeni hükümetin kurulma kararı bütün Avrupa için oldukça önemli çünkü Almanya’nın Avrupa Birliği ve üye ülkelerin Almanya’ya verdiği önemi gösteriyor. Almanya ve Türkiye’nin ikili ilişkileri oldukça iyi ve yeni hükümetlerin kurulmasıyla aradaki ivmeyi nasıl güçlendiririz yeni sayfaları nasıl açarız, ikili mekanizmaları nasıl işletiriz bunları mevkidaşım Sigmar Gabriel ile konuşacağız” dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğiyle ilgili sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: “Almanya ve Türkiye’nin bölgesel işbirliği özellikle Balkan bölgesinde çok büyük bir önem taşıyor. Biz bu bölgede birbirimizi rakip olarak görmüyoruz. Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ateşkes kararı özellikle Doğu bölgesinde olmak üzere bir ihlaldir. Soçi ve özellikle Cenevre süreçleriyle çözüme ulaşmak istiyoruz. BMGK kararı terörle mücadeleyi kapsamıyor. Biz doğuda PKK ve YPG’ye karşı bir mücadele veriyoruz ve PKK da Almanya’nın terör grupları listesinde yer alıyor. Şu ana kadar hiçbir sivil hayatını kaybetmedi. Çıkan haberler de tamamen kara propagandadır. Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çok önemlidir ve Almanya da bu konuda bizimle hemfikir."

Çavuşoğlu, bu sene Almanya’dan türkiye’ye gelen turist sayısında artış olduğunu vurguladı. Almanya’nın yayınladığı seyahat uyarısıyla ilgili Çavuşoğlu, “Bu sene rezervasyonlara baktığımızda Almanya’da Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 80’lik bir artış gözlemlendi. Darbe ve terör saldırıları sebepleriyle 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’ye Almanya’dan çok az turist geldi. Fakat artık Türkiye’de normalleşme süreci başlıyor. Aldığımız tedbirler sayesinde terör saldırıları oldukça azaldı. Almanya’nın vatandaşlarına yaptığı seyahat uyarısını tekrar gözden geçirmesi gerekiyor. Yapılan son uyarı Türkiye’nin gerçeklerini ve ikili ilişkilerin seviyesini yansıtmıyor” dedi.

Çavuşoğlu ile birlikte soruları cevaplayan Gabriel de yayınlanan uyarıyla ilgili, “Yayınladığımız seyahat saldırıları Türkiye’deki terör saldırıları ve tutukluluk sayısı hem Türk hem Alman vatandaşları için yapıldı. Bu konu tabi ki gündemimizde olacak ve Türkiye’nin OHAL’i sona ermesini isteyeceğini umuyoruz” dedi.