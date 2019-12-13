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Çavuşoğlu: Senatonun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir....
DIŞ HABERLER 12.12.2019, 23:54
İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur.” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen yasa tasarısını geçirmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu, “ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır” diye paylaştı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarını sözde ‘Ermeni Soykırımı’ olarak niteleyen yasa tasarısını geçirmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu, “ABD Senatosu’nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır” diye paylaştı.
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