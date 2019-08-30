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Çavuşoğlu: Rusya gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın İdlib'deki gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdiğini söyledi. Temasları kapsamında Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası...
DIŞ HABERLER 30.08.2019, 12:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın İdlib'deki gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdiğini söyledi.
Temasları kapsamında Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Temasları kapsamında Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (NUPI) yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Burada konuşan Çavuşoğlu, Suriye’ye dair yöneltilen bir soruya “Kalıcı politik bir çözüme ulaştığımızda bu bölgeleri Suriye’ye bırakacağız” dedi. Bir basın mensubunun Suriye’deki gözlem noktaları ve İran petrol tankerinin Türkiye’ye geldiği üzerine yönelttiği soruya ise “Rusya ile konuştuğumuz konulardan biri de bu, Rusya İdlib'deki gözlem noktalarına saldırı olmayacağı güvencesini verdi” dedi ve İran petrol tankerinin Türkiye'ye değil Lübnan'a gittiğini belirtti.
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